Пожар в Луганской области: сколько горит и что осталось потушить

На Донбассе продолжают бороться с последствиями огненной стихии

В Луганской области спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного пожара в районе Северодонецка. По состоянию на утро четверга, 9 июля, остаются два основных очага пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"Продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств", – пишут спасатели.

В настоящее время угрозы распространения огня нет, но тушение пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/с.

"Создано шесть оперативных участков, определены их руководители и поставлены задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечено 294 ед. техники и 1425 человек личного состава, от ГСЧС привлечено пожарно-спасательной техники 147 ед. и 667 человек личного состава", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Смолянинове огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов.

В госпитализации нуждались 34 человека, из них 15 детей. Всего же за помощью медиков обратился 71 местный житель.

Также спасатели эвакуировали 30 человек (среди которых 13 детей) из жилых домов и дачного кооператива. Еще 30 человек отселили. Ориентировочная площадь возгорания – 5 тысяч гектаров.

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Как проходит ликвидация – смотрите видео.

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Напомним, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог.

Также ранее мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара.

По факту лесных пожаров в Луганской области открыто три уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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