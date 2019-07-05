Пожарные потушили огонь в заминированном лесу под Станицей Луганской

Во время опахивания места пожара произошел взрыв

Фото: Pixabay

Спасатели ликвидировали пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области.

Ранее на территории Песчаного лесничества у села Колесниковка возникло возгорание лесной подстилки на общей площади около 20 га, на ликвидацию которой были брошены силы ГСЧС. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники проводят работы по разминированию местности.

В четверг, 4 июля, в 12:30 пожар был локализован на площади 4,8 га.

Село Колесниковка находится в 12 км к востоку от райцентра, пгт Станица Луганская и выходит к р. Деркул, по которой проходит государственная граница с РФ. В 7 км к югу от села протекает р.Северский Донец, по которой проходит линия размежевания с неподконтрольными правительству отдельными районами Луганской области.

Кроме того, ранее масштабный пожар произошел в Донецкой области. Горели два смежных поля площадью 200 га.

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