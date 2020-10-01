Пожары на Донбассе: фото и видео последствий

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Ситуацию усугубляют сильные порывы ветра. Спасатели уже эвакуировали 120 местных жителей, а жертвами огня стали шесть человек.

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Фото: Александр Махов, Сегодня

Фото: Александр Махов, Сегодня

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На данный момент известно, что огонь повредил 250 домов.

Фото: Александр Махов, Сегодня

Фото: Александр Махов, Сегодня

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Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района. Дома людей превратились в пепелище.

Фото: Александр Махов, Сегодня

Фото: Александр Махов, Сегодня

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Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

Видео: segodnya.ua

Ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на данный момент осталось шесть очагов возгорания.

Также напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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