Пожары на Донбассе: фото и видео последствий

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Ситуацию усугубляют сильные порывы ветра. Спасатели уже эвакуировали 120 местных жителей, а жертвами огня стали шесть человек.
На данный момент известно, что огонь повредил 250 домов.
Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района. Дома людей превратились в пепелище.
Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.
Ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на данный момент осталось шесть очагов возгорания.
Также напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области.
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