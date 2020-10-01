Пожары под Северодонецком: эвакуированных разместили в школах

К приему эвакуированных подготовлены несколько школ города

В Связи с масштабными пожарами в Луганской области в Северодонецк эвакуируют людей из близлежащих поселков.

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Об этом местные жители рассказали сайту "Сегодня".

Для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17. Завезено все необходимое, будет обеспечено горячее питание.

В данный момент эвакуированных людей размещают в школе № 8 и №17, волонтеры приносят туда воду и вещи первой необходимости.

Школа №8 Северодонецка

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Кроме того, в случае необходимости еще три школы Северодонецка готовы для приема эвакуированных людей – № 20, 16, 18.

Приготовленные для эвакуации автобусы находятся на въезде в город со стороны поселка Вороново.

Вокруг города горят несколько населенных пунктов.

В то же время, как мы сообщали, эвакуация может понадобиться и самому Северодонецку, поскольку огонь подошел к нему вплотную, в городе нечем дышать из-за сильного смога, наблюдались отключения электричества и интернета.

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