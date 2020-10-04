Пожары в Луганской области: борьбу с огнем ведут 2500 человек и авиация

Огонь прошел уже 20 тысяч гектаров

В Луганской области продолжается борьба с масштабными пожарами, которые вспыхнули 30 сентября и 1 октября.

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Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, вечером 3 октября удалось погасить возгорание камыша и сухой травы возле населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема в Станично-Луганском районе.

При этом, по состоянию на 7 часов утра 4 октября продолжается борьба с шестью основными очагами возгорания, из которых пять удалось локализовать.

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По предварительным оценкам, площадь пройденной огнем территории составляет более 20 тысяч гектаров.

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Спасательной авиацией на протяжении дня 3 октября было произведено 162 сброса воды (504 тонны).

Для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы ведутся круглосуточно.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек – часть пропавших без вести нашли мертвыми.

Мы также сообщали, что военные показали видео, как боевики пытались устроить лесной пожар на Донбассе – поджигали сухую траву на подконтрольной Украине территории.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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