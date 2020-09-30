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Пожары в Луганской области: огонь подбирается к Северодонецку (видео, фото)

30 сентября, 22:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Проводится эвакуация населения в зоне пожаров

В Луганской области, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, продолжается ликвидация масштабных пожаров вблизи нескольких населенных пунктов, наихудшая ситуация в Трехизбенке, Кряковке и Муратово.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Из-за ветра существует угроза дальнейшего распространения пожара на населенные пункты Капитаново, Боровское и Вороново. Из этих сел, а также из Муратово проводится эвакуация населения.

В то же время, по словам очевидцев, огонь подходит к Северодонецку, и в городе уже возникла паника.

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Также в области сообщают, что в Станично-Луганском районе в с. Красная Таловка в результате возгорания травы загорелись 4 жилых дома.

"На территории Луганской области основные усилия тушения лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня", – в свою очередь сообщает в Facebook пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

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По словам главы ЛОГА Сергея Гайдая, работает круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров в области, в который можно обращаться по телефону 095-910-19-20.

Он также сообщил, что сейчас в Луганской области зафиксировано 85 пожаров, из них ликвидировано – 42.

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На месте работают спасатели ГУ ГСЧС, которым на помощь прислали коллег из Харьковской и Донецкой областей.

Напомним, мы сообщали, что в Луганской области снова произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки в трех районах этого региона – Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском.

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Северодонецк Луганская область пожар
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