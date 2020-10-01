Пожары в Луганской области с воздуха. Эксклюзивные видео

Нынешнее возгорание в лесах Донбасса стало для местных жителей уже третьими за три месяца

Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже 9 человек, 14 травмированы. Огнем охвачены более 30 сел, а также линия разграничения в Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком районах.

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Новости "Сегодня" побывали в Луганской области и сняли видео с высоты птичьего полета:

Видео: Сегодня

Видео: Сегодня

Также мы пообщались с жителями Луганской области – они рассказали об отчаянии, потому что из-за стены огня они не могут добраться к своим родственникам и выяснить, живы ли те. Больше о том, что им приходится переживать и как на ситуацию реагируют местные власти, читайте на нашем сайте.

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Стоит отметить, что за последние три месяца нынешние пожары стали для жителей Луганской области уже третьими – до этого с огнем боролись в июле и начале сентября. Сейчас украинские военные заявили, что пожары возникли после обстрелов оккупантов.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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