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Пожары в Луганской области сняли на видео с беспилотника

8 июля, 17:41

Руслан Ровик Руслан Ровик

Военные привлекли к борьбе с пожаром тяжелую инженерную технику

Масштабные лесные пожары в Луганской области, к борьбе с которыми привлекли армейские подразделения, сняли на видео с беспилотника.

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Ролик выложили в сеть на странице 93-й бригады Холодный Яр в Facebook.

"Вы сами можете оценить масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса! Сейчас пожар локализован. Техника и личный состав Вооруженных сил, Нацгвардии, ГСЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться", – отмечается в подписи к видео.

Видео: Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр

Кроме того, появились кадры съемки работы тяжелой инженерной техники, которую военные задействовали для локализации пожара – чтобы создать защитную полосу и отрезать пылающий лес от населенных пунктов.

"Признаем, что на это видео больно смотреть. Но вот так валить деревья с помощью инженерной машины разграждения – сейчас крайне необходимая мера, ... ведь огонь распространяется, в основном, через верхушки деревьев, потому такое разраждение его локализует и не дает близко подойти к поселкам и жилым домам", - подчеркнули военные.

Видео: Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр
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Между тем, представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе добились от представителей так называемых "ДНР/ЛНР" обещания о режиме тишины, чтобы оккупанты не использовали оружие для поражения самолетов, задействованных в борьбе с огнем.

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Как сообщает "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Мы с помощью ОБСЕ получили такое разрешение. То есть введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение. Вначале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ они предоставили подтверждение и режим "тишины" был введен. Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией", – заявил он.

Отметим, что, по данным спасателей, площадь пожара они оценивают в пять тысяч гектаров.

Напомним, сейчас в больнице Новоайдарского района находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров.

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Кроме того, на месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое пострадало больше всего, и пообещал выделить помощь местным жителям.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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военные огонь ВСУ Луганская область пожар лесной пожар

Источник: Сегодня

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