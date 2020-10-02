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Пожары в Луганской области тушат с помощью пожарного поезда (фото)

2 октября, 15:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возгорание тушат между двумя станциями вдоль линии разграничения

В Луганской области для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения, задействовали пожарный поезд. С его помощью ликвидируют возгорания между станциями Кондрашевская Новая и Огородняя.

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Об этом сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

Отмечается, что у поезда есть 120 тонн запаса воды, с его помощью можно быстро заправлять пожарные машины.

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Наиболее сложная обстановка наблюдается:

В тренде
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  • вблизи села Боровеньки — горит около 400 га;
  • недалеко от села Смоляниново – огонь охватил лесной массив между селами Александровка, Пурдовка и Гавриловка. Есть угроза населенным пунктам и дачным кооперативам Райдуги. Общая площадь – около 1000 га;
  • в селах Капитаново и Муратово Новоайдарского района — очаги площадью около 8800 га;
  • в селах Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое — отдельные очаги тления на площади около 7,4 га.
  • в селе Артема — горит сухая травы на площади около 50 га и лесные массивы вблизи населенных пунктов Нижнее Теплое, Песчаное, Ольховое. Общая площадь составляет около 2900 га.
  • в селах Запорожское и Чмыровка— возгорание леса на площади 44,9 га. Существует угроза населенным пунктам и четырем базам военных.
  • Также есть отдельные возгорания в селах Вороново, Сиротино, вблизи сел Лобочево, Геевка, Осколоновка, Боровское и Боброво.

фото: Луганская ОГА

фото: Луганская ОГА

Напомним, по факту пожаров в Луганской области открыто 10 уголовных производств.

Также ранее мы публиковали видео, как с высоты выглядит охваченная огнем Луганская область.

Видео: Денис Шмыгаль
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Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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спасатели Луганская область пожарные пожар
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