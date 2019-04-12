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Позиции не оборудовали, а деньги украли: Россия взялась за боевиков на Донбассе

Сегодня, 05:17

Командиры боевиков подавали лживые сведения о проделанной инженерной работе, но обман был раскрыт

Фото: Сегодня

Российское командование начало служебное расследование по хищениям средств боевиками, которые должны были пойти на восстановление боевых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На передовых позициях подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" начата комплексная проверка состояния инженерного оборудования. Особое внимание уделяется восстановлению после зимнего периода ложных боевых позиций артиллерийских и танковых подразделений.

Однако российскими комиссиями было выявлено, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале не соответствуют действительности.

"Установлено предоставление в отчетах фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы снова были потрачены выделенные средства. Сейчас командование противника проводит служебные расследования по выявленным нарушениям и хищениям средств, предназначенных для инженерного оборудования позиций передовых подразделений российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

А тем временем на Донбассе боевики готовят провокации с обстрелом своих же позиций. Враг намерен обвинить ВСУ в обострении ситуации на фронте и уже приготовил ряд "мероприятий", в том числе на передовой будут дежурить съемочные группы РФ.

Напомним, мы не раз сообщали, что Россия регулярно наращивает свои военные возможности на востоке Украины, в том числе уже применяет специальное оборудование по радиоэлектронной борьбе. Но не всегда удачно. Недавно военные РФ новой техникой "сбили" свои же беспилотники.

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Тег деньги, Донбасс, разведка, боевики, позиции, хищения

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