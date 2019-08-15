Правительство предотвратило веерные отключения в Лугаской области после действий России

С 29 июля станция вынужденно перешла с сжигания угля на дорогой газ

Россия уже более двух месяцев блокирует поставки угля на Луганскую теплоэлектростанцию. Под угрозой остаться без света и воды оказались почти миллион украинцев.Вчера Кабмин принял временное решение— продавать станции газ по сниженной цене, пока не восстановятся поставки угля. Но окончательно проблема не снята.

Веерные отключения, подорожание электроэнергии, – такие слухи ходят в Луганской области последние три недели. Люди напуганы, что единственная ТЭС, которая питает энергией весь регион, может остановиться.

До этого станция получала угля с территории России. И в июне Москва заблокировала поставки. К сожалению, угля теплоэлектростанция сейчас может получать только из России. Никаких других подъездов к ТЭС с территории, которую контролирует украинские власти, нет.

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Тем временем, себестоимость электроэнергии, произведенной на газе, в разы больше. Из-за этого второй месяц Луганская теплоэлектростанция работает в убыток. Если так будет продолжаться дальше, то может вообще остановиться, а это приведет к перебоям с водоснабжением и проблем в социальной сфере.

Чтобы спасти регион от коллапса, накануне правительство приняло постановление о специальном тарифе на газ для Луганской теплоэлектростанции. Это временное решение спасло область от веерных отключений. Школы, детские сады, больницы, и почти миллион жителей региона — будут со светом и водой.

"Мы объективно смотрели на вещи. Мы же не можем дискриминировать кого-то. В заложниках будут рядовые жители Луганской области. Мы не можем этого допустить", – заявил глава правительства Владимир Гройман.

Сейчас жители области хоть и вздохнули с облегчением после решения Кабмина, пристально следят за ситуацией.

Россия уже не впервые блокирует поставки угля в Украине и шантажирует этим Луганскую ТЭС и весь регион в целом. Последний раз угроза отключений электроэнергии была в ноябре прошлого года.

Силами бизнеса проблему региона не решить, говорят эксперты. Здесь должен быть комплексный подход. Среди возможных вариантов в области видят строительство железнодорожной ветки к ТЭС и запуск подстанции в Кременной.

Напомним, что в июне Россия заблокировала поставки угля в Украине. Почти два месяца ТЭС использовала собственные запасы. Но с 29 июля, чтобы не оставлять жителей Луганщины без света, пришлось перейти на альтернативное топливо – газ.

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