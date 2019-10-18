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Правоохранители пресекли поставки военного назначения из Донбасса в Россию

18 октября, 16:05

Детали предназначены для ремонта и обслуживания военной авиации

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины пресекла поставки из временно оккупированных территорий для Минобороны РФ на более 19 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что на одном из машиностроительных предприятий на территории так называемой "ЛНР" было организовано незаконные поставки через "фирму-прокладку", зарегистрированную в одном из регионов России. Чтобы избежать санкций, комплектующие передавали для проведения ремонтных работ и обслуживания объектов российской военной авиации.

"Задокументировано более тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей (19 400 000 гривен, – ред.). Груз вывозили автотранспортом через временно контролируемый участок российско-украинской границы ", – сообщили в СБУ.

Кроме того, предприятие платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и через таможенные платежи – в общий российский бюджет.

Организаторы схемы почти все время находились в Харькове, откуда и осуществляли руководство "предприятием".

"Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности", - пишут в пресс-службе.

Одному из организаторов уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, ранее в Луганской области сотрудники СБУ блокировали канал контрабандной переправки наркотиков через таможенную границу Украины в Россию.

Кроме этого, в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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