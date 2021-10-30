Предлагали три разных тела: мать ищет сына-гвардейца и не верит, что он погиб (видео)

Сергей исчез на День Независимости в 14-м году возле Амвросиевки Донецкой области

Предлагали три разных тела и говорили – "это ваш сын". Мать пропавшего без вести в 2014-м бойца нацгвардии

до сих пор не может найти его и не верит, что он погиб. Правоохранители трижды выдавали ей разные тела из

якобы почти стопроцентным совпадением по экспертизе ДНК. И такие истории о тщетных поисках своих родных – не единичны, убедился корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Военное кладбище в Александрии. На одной из могил памятник Сергею Добровольскому – сыну Татьяны. И хоть она приходит сюда регулярно, уверена – там похоронен не Сергей.

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"Если он не наш, он русский, значит его надо к матери отправить. Я нашла в карманах там оптинские старцы – иконка русская", – говорит она.

Сергей исчез на День Независимости в 14-м году возле Амвросиевки Донецкой области. Нацгвардеец выходил из Иловайского котла. Сохранилось только видео, снятое на телефон. Сергей еще на нем жив.

В последний раз говорил по телефону с женой за несколько дней до 24 августа. Затем связь с ним прервалась. И начался ад для матери. Через несколько месяцев в СБУ ей предлагали забрать тела троих погибших. На каждого говорили – это ваш сын. Во всех якобы совпадала ДНК-экспертиза на 99 процентов. Самих тел не показывали.

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"Мы тебе не покажем, потому что будешь забирать, тогда увидишь. Говорю "покажите" – "нет". Ну хорошо. Затем еще одно дают тело. Как не это, так это. И в итоге они дали мне третье тело", – рассказывает Татьяна.

Как искать пропавшего бойца

Документы на погребение подписала супруга Сергея. Мать – была против. Говорит, у похороненного здесь, даже другой размер ноги, чем был у Сергея. Это тело нашли волонтеры-поисковики из "Черного Тюльпана". В селе Новоивановка, рядом с Амвросиевкой. Местный фермер похоронил там три тела погибших украинских воинов.

Освобожденная из плена боевиков Мария Варфоломеева говорит в 2016 году любые поиски тел на оккупированной территории прекратились. От гуманитарных миссий типа "Черного тюльпана" украинская власть отказалась. Верховной радой была создана комиссия по без вести пропавшим, но она осталась только на бумаге.

"Мы написали запрос в СБУ, как у трех разных тел могло полностью совпадать ДНК, но ответы до сих пор не получили", – говорит она.

Следователь, который занимался делом вообще выгнал ее из кабинета и сказал – жена подписала документы, поэтому ваша подпись меня не интересует.

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По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, ныне пропавшими без вести на оккупированной территории считают 258 человек. Между тем, Татьяна Добровольская не верит, что ее сын погиб и ждет его.

Хочет обратиться к международной ДНК-экспертизе, чтобы проверили родство погребенного тела на кладбище в Александрии.

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