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Представитель ОБСЕ призвал к соблюдению перемирия на Донбассе

Сегодня, 12:30

Сайдик выразил надежду на то, что перемирие будет "надежным, устойчивым и продолжительным"

Патруль ОБСЕ
Патруль ОБСЕ. Фото: Facebook
Представитель ОБСЕ призвал к соблюдению перемирия на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/96c/3ea/5c596c3ea31c7.jpg Донбасс Сайдик выразил надежду на то, что перемирие будет "надежным, устойчивым и продолжительным"

Новые обязательства о перемирии на Донбассе необходимо соблюдать всем сторонам противостояния. С таким призывом выступил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

На официальном сайте ОБСЕ напомнили, что рабочая подгруппа по вопросам безопасности приняла решение о прекращении огня, начиная в 00:01 часов (по киевскому времени) 8 марта 2019 года.

"Я искренне приветствую подтверждение приверженности сторон прекращению огня на востоке Украины, согласованное на видеоконференции рабочей подгруппой по безопасности под руководством посла Эртурула Апакана", – заявил Сайдик.

По его словам, решение "вступит в силу именно в начале самого яркого и красивого праздника весны – Международного женского дня".

"Это вселяет оптимизм и надежду, что оно будет соблюдаться не только во время этого праздника, но и в последующие дни и недели во благо всего населения Украины", – отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Также он выразил "свою глубокую признательность за принятие этого решения, я призываю их к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

Стоит добавить, что в переговорах о перемирии не принимал участие специальный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

"К сожалению, из-за отсутствия Грызлова не подписано совместное заявление, а значит, Россия в очередной раз пытается избежать ответственности за соблюдение договоренностей", - написала представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко.

Напомним, в течение 7 марта боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом дважды враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. 

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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Тег обсе, Донбасс, перемирие, Сайдик, ТКГ

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