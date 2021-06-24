Українська
$ 27,27
32,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики – фото

24 июня 2021 18:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Представитель УВКБ ООН побывала на двух пунктах пропуска – "Счастье" и "Станица Луганская"

Новоназначенная представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Каролина Линдхольм посетила два КПВВ в Луганской области.

Реклама

Об этом сообщает Госпогранслужба.

/ Фото: ГПСУ

Линдхольм вместе с представителем ГПСУ побывали в контрольных пунктах "Счастье" и "Станица Луганская".

Реклама

/ Фото: ГПСУ

КПВВ "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое" открыты ежедневно с 8:00 до 16:00, но российско-оккупационные войска блокируют пропуск людей через КПВВ "Счастье" и "Золотое".

/ Фото: ГПСУ

Не пропусти!
Украина не последняя, а Италия просто взлетела: новые котировки на победителя Евро-2020
Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку

Реклама

"Делегаты ознакомили с особенностями пропуска лиц через линию разграничения и функционированием контрольных пунктов въезда-выезда. Представители УВКБ ООН в Украине имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях происходят контрольно-проверочные мероприятия", - пишет пресс-служба.

/ Фото: ГПСУ

Напомним, украинцам из ОРДЛО упростили въезд – их будут пропускать на подконтрольную территорию без самоизоляции, но есть одно условие.

Кроме того, ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на Донбассе – "Счастье" и "Золотое".

Реклама

О других новостях Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова:
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поездТранспорт
Боевики понесли большие потери без единого выстрела ВСУ: что произошло
Боевики понесли большие потери без единого выстрела ВСУ: что произошлоДонбасс
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУ
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУДругие страны
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)Донбасс
"Затронули мазком". Путин и Байден обсудили вступление Украины в НАТОРоссия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять