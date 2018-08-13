Представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова навестили 80-летнюю героиню книги "Донбасс и Мирные" в Песках

София Толмачева мечтает встретиться с сыном и внуками, которых не видела четыре года

Представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова навестили в поселке Пески Софию Толмачеву, героиню фотокниги "Донбасс и Мирные". Ей вручили экземпляр книги, соавтором которой ее тоже можно считать, и провели автограф-сессию.

Как отметил Михаил Катеринчак, руководитель проекта "Помощь населению" Штаба, фотокнига, изданная Фондом Рината Ахметова, это летопись страшных событий, которые сегодня происходят на востоке Украины.

"Эта книга о мужестве и героизме жителей Донбасса, пострадавших в результате вооруженного конфликта. В ней 11 историй, и одна из них о вас, София Антоновна. Потому, что вы – герой. Вы не теряете надежды и не сдаетесь. Мы верим в вас, в вашу силу воли. Верим, что когда-то на нашей земле будет мир. А вы вернетесь в свой дом, в свой обновленный, отремонтированный дом. Верим, что сможете увидеться с родными, увидеть маленькую правнучку", – сказал Катеринчак во время встречи с Софией Толмачевой.

Судьба Софии Толмачевой типична для многих мирных жителей Донбасса, пострадавших в ходе боевых действий. В Песках, где до сих пор продолжаются обстрелы, эта пожилая женщина живет 25 лет, и никуда не собирается уезжать. Правда, живет она не в своем доме, свой-то разрушен летом 2014 года.

"Это уже пятый дом. И мы с Володей – единственные на улице. Когда в 2014 году нам сказали за 10 минут срочно собраться, я взяла только две подушки, одеяло и сменное белье сыну. И на соседней улице еще восемь человек живет. Они мне помогают", – говорит Толмачева.

Когда-то в многолюдном элитном поселке проживало три тысячи человек. Сейчас 10 – вместе с Толмачевыми. Перестрелки после некоторого перерыва в августе опять возобновились.

Жизнь в поселке в полной изоляции. Это линия огня, и посторонним сюда въезд закрыт. Сюда никто не приезжает, кроме бригад мобильной выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

"Трудно тут жить, больно. Последняя хата, в которой мы с сыном жили, сгорела. Рвались канистры. Вовка в дом заскочил, собаки испугались, а я уже и не боялась. Подумала: "Убьют, так убьют". Я получаю пенсию, но купить ничего не могу. Магазина нет. Когда чего-то не хватает, иду к солдатам, прошу картошечку. Овощей почти не вижу. Спасибо Ринату Ахметову, который помогает выжить. Я б, наверное, уже и не ходила и не жила, если бы не Фонд Рината Ахметова", – говорит Толмачева.

Ее сын Владимир полностью зависим от матери, он инвалид с детства – после перенесенного менингита не говорит и не слышит.

А на другой стороне остались ее старший сын, внуки и маленькая правнучка, которой четыре года.

"Я ни разу ее не видела. Так мечтаю. И сына увидеть мечтаю. Когда в последний раз его видела в 2014 году, он был сильно ранен осколками. Мина разорвалась прямо во дворе. До сих пор по больницам. Надеюсь, что когда-то все закончится. Та война за четыре года закончилась. Отца я ждала. Теперь уже прошло четыре года, жду сына. Внуков, правнучку. Но ведь дождусь? Ради этого и живу", – тяжко вздыхает Толмачева.

Ходит она с палочкой, а когда совсем тяжело, то с ходунками. Бабушка Соня в свои 79 с трудом передвигается, на один глаз ослепла, у нее проблемы с сердцем и давлением. В 2016-м Софья Антоновна сломала бедро, когда очередной раз убегала от обстрела. Три дня лежала беспомощной.

"Я не могла двигаться, я криком кричала. Что делать?" – разводит руками София Толмачева.

С операцией по установлению бедренной пароксимальной пластины ей помог Штаб Рината Ахметова – были закуплены расходные материалы и необходимые медицинские препараты. Месяц, который она пролежала в больнице, за сыном ухаживали соседи.

Волонтеры Гуманитарного штаба до сих пор привозят Толмачевым медикаменты – лекарства больному эпилепсией Владимиру, обезболивающие и кальций для укрепления костей самой бабушке Соне. Купить лекарства 79-летней женщине не за что да и негде. Аптеки в Песках уже четыре года не работают.

Несмотря на все невзгоды Софья Антоновна не теряет оптимизма и чувства юмора. И каждый раз не забывает благодарить лично Рината Ахметова.

"Низкий ему поклон и долгих лет жизни. Он о нас не забывает", – говорит она.

"Донбасс и Мирные" – книга о стариках, которым приходится выживать в зоне боевых действий. О семьях, которым пришлось бросить родные дома. О раненых детях, которые выжили вопреки прогнозам врачей. Фонд Рината Ахметова видит свою миссию в том, чтобы голоса Мирных зазвучали и были услышаны. Чтобы не осталось равнодушных к трагедии, из-за которой уже пострадало более четырех миллионов жителей Донбасса. На протяжении четырех лет Фонд помогает мирным жителям на Донбассе продуктами, проведением срочных операций, медикаментами для тяжелобольных и реабилитацией раненых детей. Благодаря этой помощи спасены жизни более миллиона человек", – говорит Катеринчак.