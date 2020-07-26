Посол Великобритании о перемирии на Донбассе: Россия должна повлиять на боевиков

Великобритания приветствует договоренности о прекращении огня на Донбассе, но считает, что Россия должна выполнить свои обязательства.

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Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

В сообщении британский дипломат обратилась к России и призвала РФ повлиять на боевиков на Донбассе, которых поддерживает, чтобы добиться выполнения достигнутых договоренностей о перемирии.

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"Очень надеюсь, что они (договоренности. – Ред.) будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия", – резюмировала Симмонс.

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Напомним, что 22 июля 2020 года на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции, стороны договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Но выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при соблюдении некоторых условий.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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