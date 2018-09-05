Претендент на премию Дарвина: пьяный боевик "проверил" бронежилет на пробиваемость

Очередной боевик т.н. "ДНР" стал претендентом на "премию Дарвина", когда попытался проверить своей бронежилет на пулепробиваемость.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штафан (позывной "Штирлиц" сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, "бригада 200-х" боевиков полнилась Евгением Орленко (позывной "Домовой") из Славянска Донецкой области.

"После употребления боярышника с братушанями решил проверить надежность бронежилета, выпущенного в Дырляндии. Все пять пуль вошли в грудь террориста, две оказались смертельными", – сообщил офицер ВСУ.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что с начала текущего года противник на Донбассе понес огромные потери. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения. Как заметил "Штирлиц", указанные ниже цифры могут отличаться в большую сторону, так как командование противника регулярно скрывает данные о потерях среди личного состава.

Также сообщалось о еще одном претенденте на премию Дарвина: боевик напился до белой горячки и хотел гранатами взорвать "командира", теперь спившийся "Рембо" отдыхает в палате наркодиспансера.