Претендент на премию Дарвина: пьяный боевик "проверил" бронежилет на пробиваемость

Сегодня, 12:56

Две из пяти пуль оказались смертельными

Фото: Vlada.io
Фото: Vlada.io

Очередной боевик т.н. "ДНР" стал претендентом на "премию Дарвина", когда попытался проверить своей бронежилет на пулепробиваемость.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штафан (позывной "Штирлиц" сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, "бригада 200-х" боевиков полнилась Евгением Орленко (позывной "Домовой") из Славянска Донецкой области.

"После употребления боярышника с братушанями решил проверить надежность бронежилета, выпущенного в Дырляндии. Все пять пуль вошли в грудь террориста, две оказались смертельными", – сообщил офицер ВСУ.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что с начала текущего года противник на Донбассе понес огромные потери. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения. Как заметил "Штирлиц", указанные ниже цифры могут отличаться в большую сторону, так как командование противника регулярно скрывает данные о потерях среди личного состава.

Также сообщалось о еще одном претенденте на премию Дарвина: боевик напился до белой горячки и хотел гранатами взорвать "командира", теперь спившийся "Рембо" отдыхает в палате наркодиспансера.
штирлиц, бронежилет, боярышник, потери боевиков

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