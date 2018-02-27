Президент Финляндии сделал заявление по конфликту на Донбассе

Сегодня, 16:14

Этот кризис – самая большая проблема на Европейском континенте, заявил Ниинисте

Степан Полторак и Саули Ниинисте. Фото: Минобороны
Степан Полторак и Саули Ниинисте. Фото: Минобороны

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал спровоцированный Россией конфликт на Донбассе самой большой проблемой в Европе. Об этом он сказал на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает пресс-служба ведомства.

"Мы внимательно наблюдаем за всеми событиями, которые происходят в Украине, и с большим сочувствием относимся к тому, что вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается и страдают люди. Этот кризис – самая большая проблема на Европейском континенте", – отметил президент Финляндии.

Ранее сообщалось, что Финляндия заявила о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс.

Если будет достигнута договоренность о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН, Финляндия должна принять в ней участие, заявил президент страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, говорится на сайте канцелярии главы финского государства.

"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе...Если соглашение будет создано и если оно будет широкомасштабным мандатом ООН – то да, в интересах Финляндии открыть этот европейский замок", – заявил Ниинисте.

Напомним, сайт "Сегодня" публиковал материал о том, сколько и откуда миротворцев приедут в Украину. Такой вопрос обсуждали политики и эксперты во время круглого стола "Миротворческая миссия ООН — возможности и риски для безопасного мира".
Финляндия, Донбасс, Украина-ЕС, Ниинисте

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