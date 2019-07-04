При поддержке Бориса Колесникова в Сергеевке будет возведен православный храм

К празднику Рождества обязательно откроем новый храм, говорит меценат

Борис Колесников. Фото: opposition.com.ua

В селе Сергеевка Покровского района Донецкой области заложили первый камень в основание будущего храма Украинской православной церкви. Это произошло в среду, 3 июля. Инициатором строительства выступил глава благотворительного фонда и премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

Это не первая подобная инициатива мецената. Ранее при поддержке благотворителя православный храм был построен в городе Константиновка Донецкой области. По словам Колесникова, работы над проектом храма в Сергеевке практически завершены. Известно, что он будет выполнен в деревянном стиле.

"В этом году селу Сергеевка исполняется 215 лет, и мы к празднику Рождества обязательно откроем новый храм. Хочется сделать землякам достойный подарок. Тем более, что люди не всегда могут добраться до ближайшего храма, а ведь духовная жизнь в сельской местности – важная составляющая", – отметил оппозиционный премьер.

Он считает, что качество жизни в сельской местности необходимо повышать, иначе село обречено на погибель.

"Сергеевка – достаточно большое по современным меркам село – 1500 жителей. Развитие сельской местности – важнейшая задача, потому что сегодня, к сожалению, жители сел в нашей стране не всегда получают те блага, которые есть у горожан. Разница между городом и селом существует во всем мире, но нигде нет такой "ямы". Качество жизни в селе должно расти, иначе тут никого не останется", – подчеркнул Колесников.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе в Дружковке открылась общественная приемная Бориса Колесникова .

А по итогам встречи с жителями пгт Гродовка, Ивановка, Новоалександровка в Донецкой области Борис Колесников отметил, что необходимо провести реальную, а не показушную децентрализацию. У сел должны появиться средства, а государство должно поддерживать малый бизнес в регионах.

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