Причастный к крушению Boeing на Донбассе "Хмурый" похвастался особняком

Экс-руководитель разведки так называемой "ДНР" Сергей Дубинский оказался весьма сентиментальным человеком, несмотря на его позывной среди боевиков – "Хмурый".

Об этом пишет InformNapalm, судя по снимкам его участка и внутреннего убранства дома.

В сообществе утверждают, что фотографии подозреваемый в причастности к катастрофе Boeing рейса МH17 на Донбассе российский военный отправил лично своим боевым товарищам еще в конце мая.

















Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

На "слитым" кадрам видно, что внутренний двор "Хмурового" украшен арт-инсталляциями с мельницей и телегой, а в доме имеется камин, аквариум с рыбками и фотообои с белыми розами.

"Похоже, что за верность и молчание ему неплохо платят или за время участия в войне на Донбассе в должности "начальника разведки" он разведал себе ресурсы для безбедной жизни", – резюмируют на сайте.

Напомним, что в марте Служба безопасности Украины идентифицировала Дубинского как одного из подозреваемых к причастности к катастрофе МH17.

Также мы писали, что СБУ также удалось перехватить переговоры "Хмурого" с боевиками, где он который давал указания о транспортировке "Бука", которым сбили лайнер.