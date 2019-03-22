Приезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков: в разведке сообщили подробности
Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев
Российско-оккупационное командование продолжает попытки привлечь мирных жителей на службу в "армии ЛНР и ДНР". Также боевики пытаются вербовать и заезжих на оккупированные территории украинцев и иностранцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сообщается, что граждан Украины и других стран при въезде на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей обязывают проходить собеседования с представителями т.н. "республиканских органов государственной безопасности", во время которых последние путем обещаний и шантажа пытаются вербовать лиц на военную службу в составе российско-оккупационных войск.
Кроме того, оккупанты перешли на принудительный призыв местных жителей, чтоб как-то пополнить свои ряды "новобранцами".
"Оккупационные администрации с проведением мер принудительного призыва на военную службу увеличили интенсивность агитационно-пропагандистской работы. В частности, местные операторы мобильной связи рассылают на телефоны жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях специальные сообщения агитационного характера по вступлению на контрактную службу", – сообщили в разведке.
Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
Также разведка сообщала, что боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.
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