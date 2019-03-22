Приезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков: в разведке сообщили подробности

Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев

Фото: Сегодня

Приезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков: в разведке сообщили подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ca/5bb/5c94ca5bb879d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ca/5bb/5c94ca5bb879d.jpg 2019-03-22T13:44:03+02:00 Донбасс Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на «контракт» новобранцев

Российско-оккупационное командование продолжает попытки привлечь мирных жителей на службу в "армии ЛНР и ДНР". Также боевики пытаются вербовать и заезжих на оккупированные территории украинцев и иностранцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что граждан Украины и других стран при въезде на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей обязывают проходить собеседования с представителями т.н. "республиканских органов государственной безопасности", во время которых последние путем обещаний и шантажа пытаются вербовать лиц на военную службу в составе российско-оккупационных войск.

Кроме того, оккупанты перешли на принудительный призыв местных жителей, чтоб как-то пополнить свои ряды "новобранцами".

"Оккупационные администрации с проведением мер принудительного призыва на военную службу увеличили интенсивность агитационно-пропагандистской работы. В частности, местные операторы мобильной связи рассылают на телефоны жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях специальные сообщения агитационного характера по вступлению на контрактную службу", – сообщили в разведке.

Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".

Также разведка сообщала, что боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Приезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков: в разведке сообщили подробности". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.