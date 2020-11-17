"Приходите к нам работать!" – фельдшеры Славянска записали обращение к коллегам (видео)

Помощь травмированному спортсмену и спасение упавшего с высоты. Такие видеокадры своих будней сняли молодые медики Донецкой области. С этого видео они смонтировали ролик. Все ради того, чтобы собственным примером поощрить работать на скорой.

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"Сегодня" побывали на станции скорой в Славянске, где работают медики.

Прежде чем отправить бригаду на вызов, диспетчер проводит тщательный опрос. С началом пандемии обязательных вопросов прибавилось.

"Вот, к примеру, звонившая общалась с лицами, которые заболели CVID-19, температурящими, с кашлем, с насморком", – объясняет диспетчер.

Видео: Сегодня

За дежурство фельдшер Анна Сушкина успевает принять более десяти вызовов. Говорит: количество выездов в настоящее время выросло вдвое.

"Если сутки работаешь, на сутки ты из жизни просто выпадаешь, потому что необходимо время для восстановления", – признается фельдшер Анна Сушкина.

Анна работает на скорой шестой год. Параллельно учится в медицинском вузе. Работу и учебу так же сочетает и фельдшер Анастасия Опарина.

"Это большая школа жизни, которая учит правильно действовать в экстренных ситуациях, уметь не растеряться. Мы сталкиваемся как с травмами, так и с различными неотложными состояниями", – рассказывает Анастасия.

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После интернатуры Анастасия станет врачом по неотложным состояниям. Но из-за чрезмерных физических и психологических нагрузок желающих работать на скорой не много.

"Из группы 20 человек сейчас в нашей службе работает человек пять всего. Возможно, те, кто пришел работать в нашу службу, столкнулись с тем, насколько это тяжело", – с пониманием говорит фельдшер Анастасия Опарина.

Дефицита кадров медики не скрывают.

"Укомплектованность низкая, в основном большинство людей – пенсионного или предпенсионного возраста. Порядка 33% укомплектованность врачами на скорой помощи", – сетует руководитель станции скорой помощи Славянска Валерий Зуйко.

Чтобы рассказать о рабочих буднях экстренной службы и своим примером поощрить работать на скорой, фельдшеры даже сняли ролик.

"Мы – одна команда, приходи к нам! Стань частью нашей команды!" – говорят в ролике медики.

Работу отправили на конкурс, который организовал Фонд Рината Ахметова. Ролик признали одним из лучших. За это экипаж получил ноутбук. Видео для конкурса снимали медики, работающие на автомобилях, предоставленных в рамках проекта "200 скорых для Украины".

"Государственные медучреждения во всех регионах получили 200 специальных автомобилей с самым современным оборудованием. Машины способны преодолевать бездорожье. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны", – отмечает директор по вопросам проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

"Машина, которую нам предоставил Фонд Рината Ахметова – это современное оборудование, современный автомобиль. На его счету и на счету медиков, которые в нем работали, уже не один десяток спасенных жизней и здоровья людей. Это реанимация на колесах, если говорить простым языком", – подчеркивает руководитель станции Валерий Зуйко.

Автомобили, предоставленные медучреждениям в рамках программы "200 скорых для Украины", сейчас активно задействованы в борьбе с эпидемией COVID-19.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что дополнительное оборудование для борьбы с коронавирусом от Фонда Рината Ахметова получили медики Каменки-Бугской Львовской области.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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