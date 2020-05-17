Приклеил "денежный пресс": на Донбассе мужчина пытался обойти КПВВ с 800 тыс. грн. (фото)

Правоохранители неподалеку от линии разграничения на Донбассе задержали мужчину, который попал на контролируемую территорию в обход КПВВ через реку Северский Донец. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера, 15 мая, на окраине с. Геевка Луганской области, правоохранители остановили автомобиль ВАЗ. В салоне находился 53-летний житель оккупированного Луганска.

"Во время проведения проверочных операций пограничники выяснили, что в ноябре 2019 года мужчина пересек линию разграничения и проследовал к месту постоянного жительства в г. Луганск. А вчера он попал на контролируемую территорию Украины, пересекая на лодке реку Северский Донец у населенного пункта Лобачево и направлялся в г. Киев, где якобы проживает его сын", - написали на сайте.

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Во время осмотра в дорожной сумке и на теле мужчины, прикрепленные прозрачной лентой, правоохранители обнаружили 800 тысяч гривен.

За нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории пограничники привлекли правонарушителя к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 гривен.

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Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров к контролируемой территории Украины на мужчину составили админпротокол и изъяли деньги. Дело направлено в суд.

Напомним, ранее польские таможенники остановили украинцев, которые контрабандно перевозили наличные – почти 800 тысяч злотых (около 50 миллионов гривен).

Кроме того, мы рассказывали, как украинец попытался въехать в Польшу, предъявив пограничникам фальшивые доллары, чтобы доказать свою кредитоспособность.

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