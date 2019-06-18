Прикрываются мирными жителями: разведка сообщила о позорной тактике боевиков

На фронте противник снова использует "любимый" прием и подставляет под угрозу жизнь местных жителей

Фото: Сегодня

На Донбассе враг готовит скрытые позиции для своей артиллерии, которые находятся в жилых кварталах, чем ставит под угрозу жизнь мирного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству новых и маскировки существующих огневых позиций подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, возросла интенсивность работ по оборудованию позиций артиллерии и противовоздушной обороны, в т.ч. в населенных пунктах, что существенно повышает опасность для местного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

"17 июня с целью провоцирования открытия ответного огня противником осуществлен обстрел подразделений Объединенных сил с применением артиллерии, с позиций, расположенных в жилых кварталах Донецка", – сообщает разведка.

Напомним, штаб Объединенных сил сообщал, что 17 июня на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, из них девять раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

А тем временем на Светлодарской дуге у боевиков проблемы: украинские военные дали ответный удар из ПТУРа и уничтожили пулеметное гнездо противника. Уничтожен один боевик и еще двое ранены. Смотрите, как это было:





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