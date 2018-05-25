Принцип "малых шагов": Аваков рассказал, как будет проходить деоккупация Донбасса

Сегодня, 19:35

Такая тактика позволит в течение 5-7, возможно 10 лет пройти путь реабилитации, считает министр

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Деоккупация и реинтеграция Донбасса должна происходить по принципу "малых шагов". Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Деоккупация и реинтеграция Донбасса должна происходить по принципу "малых шагов". Каждый шаг должен доказывать нашим гражданам Украины, которые живут на Донбассе, что с Украиной им лучше, чем с оккупационным режимом: качество жизни, доступ к коммунальным образовательным, пенсионным услугам, социальным гарантиям, доступ к украинским биометрическим паспортам, которые позволяют свободно передвигаться по странам Европы, доступ к гражданским правам, реконструкция дорог, мостов, систем коммуникации, образование и т.д.", – сказал министр.

По его словам, такая тактика позволит в течение 5-7, возможно 10 лет пройти путь реабилитации.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий к возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.
Сейчас ведомство переходит к практической плоскости реализации плана. При этом на нынешнем этапе важно получать информацию и иметь поддержку международных партнеров.

Ранее Аваков заявил, что МВД готовится к полицейским операциям на Донбассе.
Донбасс, Аваков, деоккупация, деоккупация Донбасса

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"Сегодня"

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