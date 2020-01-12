Принес домой боеприпасы: на Донбассе в результате взрыва погиб мужчина

В Донецкой области на территории домохозяйства произошел взрыв. В результате погиб мужчина, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, местный житель нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес их домой. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройств разорвалось. Взрыв услышали родственники, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Однако от полученных травм пострадавший скончался. На месте происшествия работали следователи, спасатели, медики, судмедэксперт и взрывотехники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей . Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

Также мы сообщали, что ранее граната взорвалась в самом центре Киева – недалеко от бара на улице Пушкинской. Погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который недавно вернулся с войны на Донбассе.

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

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