Пришла группа "копов": в оккупированном Донецке исчезла жена иностранца

В оккупированном Донецке т.н. "правоохранители" задержали украинку, жену гражданина Испании Евгению Йепес. Об этом рассказал ее супруг Ганнибал Йепес, пишет "Мариуполь-Экспресс".

К женщине 1966 года рождения вечером 3 июня пришла группа из шести – семи человек. Они требовали открыть им дверь под предлогом, что женщина заливает соседей внизу. После отказа открыть дверь они представились "полицией" и заявили, что в районе продают наркотики, а они только проверяют эту информацию. Когда женщина в очередной раз отказалась открывать дверь, "гости" пригрозили сломать ее, потому Йепес на этот раз пустила их в квартиру.

Все это время она была на связи с мужем, и он слышал угрозы в ее адрес.

Реклама

"Они допрашивали ее и забрали в 23:45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения", – рассказал Йепес.

В тренде В Украине произошло новое землетрясение: что известно

"Сейчас ее номер отключен, вторые сутки нет никакой связи, полиция "ДНР" по телефону говорит, что ничего не знает. "Служба безопасности ДНР" не дает мне никакой информации. Где моя жена я не знаю и сильно беспокоюсь о ее безопасности", – добавил он.

Евгения Йепес проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк в гости и чтобы проверить свою квартиру, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина. Квартира женщины находится по улице Артема, в центре Донецка.

Реклама

Напомним, ранее внештатный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса, после чего боевики обвинили ФСБ России в его смерти.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама