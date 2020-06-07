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Пришла группа "копов": в оккупированном Донецке исчезла жена иностранца

7 июня, 12:52

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Мужчина слышал по телефону, как его жену допрашивали неизвестные

В оккупированном Донецке т.н. "правоохранители" задержали украинку, жену гражданина Испании Евгению Йепес. Об этом рассказал ее супруг Ганнибал Йепес, пишет "Мариуполь-Экспресс".

К женщине 1966 года рождения вечером 3 июня пришла группа из шести – семи человек. Они требовали открыть им дверь под предлогом, что женщина заливает соседей внизу. После отказа открыть дверь они представились "полицией" и заявили, что в районе продают наркотики, а они только проверяют эту информацию. Когда женщина в очередной раз отказалась открывать дверь, "гости" пригрозили сломать ее, потому Йепес на этот раз пустила их в квартиру.

Все это время она была на связи с мужем, и он слышал угрозы в ее адрес.

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"Они допрашивали ее и забрали в 23:45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения", – рассказал Йепес.

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"Сейчас ее номер отключен, вторые сутки нет никакой связи, полиция "ДНР" по телефону говорит, что ничего не знает. "Служба безопасности ДНР" не дает мне никакой информации. Где моя жена я не знаю и сильно беспокоюсь о ее безопасности", – добавил он.

Евгения Йепес проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк в гости и чтобы проверить свою квартиру, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина. Квартира женщины находится по улице Артема, в центре Донецка.

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Напомним, ранее внештатный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса, после чего боевики обвинили ФСБ России в его смерти.

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