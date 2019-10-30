Пристайко назвал условие разведения войск в Петровском

Глава МИД заявил, что Украина ожидает от России выполнения ее части Минских соглашений

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разведение сил и средств в Петровском произойдет при соблюдении режима прекращения огня.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт – Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в "нормандском формате" в ноябре", - подчеркнул Пристайко.

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Как сообщалось, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12:00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

Разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области продлится в течение трех суток.

Напомним, политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре.

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