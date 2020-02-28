Пристайко предположил, каким может быть "план Козака" по Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ему хочется верить, что в России с назначением Дмитрия Козака победила "партия мира". Вадим Пристайко стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Министр прокомментировал увольнение Владислава Суркова с должности помощника президента России и назначение другого ответственного за "украинское направление" – Дмитрия Козака, который стал заместителем главы администрации Владимира Путина.

"Я могу ожидать, что действительно в Российской Федерации тоже происходят изменения. И хотелось бы верить тем комментаторам, которые говорят, что, возможно, "партия войны" уступила "партии мира", которую представляет Дмитрий Козак. Как профессиональный дипломат, я вообще не верю ничему, включая это. Я не вижу пока достаточных оснований, чтобы сделать выводы о том, что к решению вопроса украинского подключилась "партия мира". Когда мы это увидим, тогда мы сможем об этом говорить", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко напомнил, что Дмитрий Козак известен своим "планом Козака" по разрешению военного конфликта в Приднестровье.

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"План Козака" прекратил военное противостояние, которое закончилось давным-давно. Но это никоим образом не способствовало реинтеграции в Молдове. Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, перешли ко второму этапу "плана Козака" – это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает. Если Российская Федерация предлагает "план Козака", то его "оригинальная версия" нас не устраивает", – заявил Вадим Пристайко.

В то же время Вадим Пристайко отметил, что отставка Владислава Суркова говори о том, что "на сегодняшний день та концепция, которую он предлагал по отношению к Украине, очевидно, не сработала".

Ранее глава МИД Вадим Пристайко также анонсировал "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел. Она должна состояться через месяц, примерно в конце марта.

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