Пристайко рассказал, когда Украина может начать миротворческую миссию на Донбассе

Вадим Пристайко рассказал о действиях Украины, если Минские соглашения не будут работать

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернутся к идее разместить миротворческий контингент ООН на территории Донбасса, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны. Об этом он рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента. Будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", – сказал Пристайко.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии.

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Также в эфире Пристайко рассказал, что на "нормандских переговорах" в Париже лидеры стран договорились о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на оккупированную территорию Донбасса.

Кроме того, Украина на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Полное видео эфира "Свободы слова Савика Шустера" смотрите здесь.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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