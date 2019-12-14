Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Пристайко рассказал, когда Украина может начать миротворческую миссию на Донбассе

14 декабря, 10:16

Вадим Пристайко рассказал о действиях Украины, если Минские соглашения не будут работать

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернутся к идее разместить миротворческий контингент ООН на территории Донбасса, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны. Об этом он рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента. Будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", – сказал Пристайко.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии.

Реклама

Также в эфире Пристайко рассказал, что на "нормандских переговорах" в Париже лидеры стран договорились о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на оккупированную территорию Донбасса.

Кроме того, Украина на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Полное видео эфира "Свободы слова Савика Шустера" смотрите здесь.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Нормандская четверка миротворческий контингент минские соглашения Вадим Пристайко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в
Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по Донбассу
Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по ДонбассуПолитика
"Нашу позицию легко понять": Путин объяснил несогласие с Зеленским по поводу границыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...