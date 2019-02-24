Присутствие войск РФ на Донбассе: появились новые доказательства (фото)

За участие в военной агрессии против Украины российский военный был награжден медалью "За отвагу"

Фото: Сегодня

Присутствие войск РФ на Донбассе: появились новые доказательства (фото) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/19e/9a7/5c719e9a76d29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/19e/9a7/5c719e9a76d29.jpg 2019-02-24T05:17:00+02:00 Донбасс За участие в военной агрессии против Украины российский военный был награжден медалью «За отвагу»

Несмотря на отрицание России в причастности к военному конфликту против Украины, на Донбассе "засветился" кадровый российский военный. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, российский боевик принимал участие в войне против Украины с самого начала активных боевых действий на Донбассе.

"Российский кадровый военный 15-й омсбр Рустам Файзуллин на фото возле БТР-70М в Лутугино в сентябре 2014года. В декабре 2014-го награждении медалью "За отвагу", – написал "Штирлиц".

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Отметим, что после того, как украинская сторона регулярно стала черпать, в том числе из соцсетей, доказательства присутствия российских войск на востоке Украины, военным РФ на Донбассе запретили телефоны и другие гаджеты. Оккупанты пытаются скрыть преступления и участие своих войск в войне на востоке Украины, и пошли на радикальные меры.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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