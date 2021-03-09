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Привозят группами до 50 человек: как на Донбассе вакцинируют военных (фото и видео)

9 марта, 15:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Прививку делают по согласию военнослужащего

Украинских бойцов вакцинируют от коронавируса на линии фронта. Прививки делают выездные бригады с военного госпиталя.

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Об этом сообщил журналист телеканала "Украина" Александр Махов.

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Привозят бойцов на вакцинацию с передовой в определенные места неподалеку линии фронта небольшими группами по 30-50 человек. Чтобы не оставлять позиции "обнаженными".

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Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Хоть это и армия, но вакцинация добровольная. По словам начальника медслужбы одной из механизированных бригад, в их подразделении согласились сделать прививки 10% солдат.

Видео: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

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Через 4-12 недель бойцам сделают повторный укол. Если за это время бригада оставит Донбасс, то повторный укол будут делать в пункте постоянной дислокации.

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Вакцинация на фронте продолжается вторую неделю. Сейчас все вакцинированы бойцы чувствуют себя хорошо. Только у нескольких наблюдалось незначительное повышение температуры.

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов
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Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов выразил недовольство темпами вакцинации. По его словам, в конце прошлой недели должны были выйти на 10 000 прививок в сутки, а пока только в среднем 3000.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Украине запустят онлайн-платформу по вакцинации от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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