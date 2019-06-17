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Проблемы с подачей воды на Донбассе: Колесников объяснил причины и назвал пути их решения

17 июня, 17:48

Политик получил тысячи сообщений о трудностях с водоснабжением Константиновки

Фото: Pixabay

Жители города Константиновка и других населенных пунктов массово жалуются на проблемы с подачей воды. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников, получивший от местных жителей тысячи сообщений.

"Получил тысячи сообщений о проблеме с подачей воды в Константиновку и другие населенные пункты района. Основная причина – отключение насосных станций от электричества из-за огромных долгов КП "Вода Донбасса" перед энергорынком. Второй причиной стала авария на водоводе №2, изношенные трубы не выдерживают давления", – заявил он.

Политик отметил, что местные администрации в этой ситуации демонстрируют "очень странное поведение, которое выражается в том, что они сначала написали, что у них нет порядка 2 миллионов гривен для устранения проблем".

"А когда я лично предложил передать эту сумму в качестве помощи, все средства местные администрации сразу нашли. Хотя на самом деле эти причины не должны волновать местных жителей, им абсолютно неинтересно, как подаются вода и электроэнергия, за которые они платят", – подчеркнул он.

По мнению Колесникова, в создавшейся критической ситуации власть должна предпринять ряд определенных действий:

1. Не позднее 20 июня принять постановление о предоставлении предприятию "Вода Донбасса" административной и финансовой помощи для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям нашей области.

2. Немедленно приступить к капитальному ремонту водовода Славянск-Константиновка.

3. Направить деньги из резервного фонда Кабинета министров для предотвращение чрезвычайной ситуации.

Сам Колесников намерен с 20 июня лично проследить за восстановлением резервных скважин в селах района. Кроме того, с целью обеспечения альтернативного (резервного) водоснабжения, он арендует (с последующим приобретением) пищевые автоцистерны для доставки питьевой воды жителям Константиновки, Алексеево-Дружковки, Константиновского района и Ильиновской общины.

"Ради справедливости стоит отметить, что ни глава администрации области Александр Куць, ни мэр Дружковки Валерий Гнатенко, ни мэр Константиновки Сергей Давыдов своими силами этот вопрос решить не в состоянии. Но они в состоянии послать сигнал SOS Кабинету министров", – резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, ранее Колесников посетил Донецкую область с рабочей поездкой и отметил, что сельская медицина в Украине крайне нуждается в финансовой поддержке из Государственного бюджета


Читайте также на сайте "Сегодня" эксклюзивное интервью с Борисом Колесниковым: "Нужно добиться мира и восстановить экономику".

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Тег Донбасс, Колесников, Константиновка, водоснабжение

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Сегодня

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