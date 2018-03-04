Продал машину, чтобы варить сыр: переселенец из Донецка создает вкусные шедевры

Сорта, которые в Европе считаются деликатесами, переселенец из Донецка готовит в Мариуполе. И при этом продукт получается по цене немногим дороже, чем привычные сыры из супермаркетов.

В этой комнате в 60 квадратных метров Александр Шкатула создает свои сырные шедевры.

В ассортименте небольшой сыроварни 16 видов итальянских, французских и швейцарских сыров. Некоторые из них в Европе считаются деликатесом.

"Это вот такой шарик сырный. Внутри сыр, гималайская розовая соль и чеснок молотый, сверху покрыт черным перцем. В швейцарских ресторанах его для трюфелей трут в пасту. И это считается очень дорогая паста", – рассказывает Александр Шкатула.

У него есть помощник, но большую часть работы Александр выполняет сам. Сегодня колдует над французским мягким сыром бри.

"Он очень нежный. Его нужно аккуратно снимать пластами. Не надо его там трясти

До того как открыть свое дело Александр работал шеф-поваром в престижных ресторанах Донецка. Уже тогда пытался варить сыр. Экспериментировал на домашней кухне. В маленькой кастрюльке на 5 литров, головочка сыра 450 гм – увлекло и понесло", – признается сыровар.

С началом войны кулинар оставил свою квартиру на оккупированной территории и перебрался с женой и двумя детьми в Мариуполь. Здесь и начал строить бизнес на давнем увлечении.

Александр участвовал в конкурсе "Украинский донецкий куркуль". По грантовой программе, которая предоставляет финансовую помощь переселенцам на развитие собственного дела. Выиграл 360 000 гривен. Их хватило только на оборудование. Чтобы оплатить аренду сыроварни, ремонт и транспортные расходы – продал машину.

Дозревают сыры в специальном холодильнике при определенном уровне температуры и влажности. Традиционная фета будет готова уже через неделю, а вот этот французский сыр Тед де муа можно будет подать на стол только спустя четыре месяца.

Стоят сыры Александра в полтора раза меньше, чем их европейские аналоги. На днях сыровар открыл в Мариуполе свой магазин. Говорит – от клиентов отбоя нет.