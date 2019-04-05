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Продавала гранаты: в Донецкой области задержали женщину

Сегодня, 09:40

Женщине грозит до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.
Продавала гранаты: в Донецкой области задержали женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f9/cb6/5ca6f9cb6e243.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f9/cb6/5ca6f9cb6e243.jpg Донбасс Женщине грозит до семи лет лишения свободы

В Авдеевке полицейские задержали женщину, которую подозревают в продаже гранат в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Копы задержали 26-летнюю женщину при попытке продажи боеприпасов. Как выяснилось, в руки задержанной попали шесть гранат Ф-1. После этого она решила подзаработать с помощью продажи боеприпасов

"Сейчас в отношении злоумышленницы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег женщина, боеприпасы, сбыт, гранаты, авдеевка, Донецкая область

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