Продавала гранаты: в Донецкой области задержали женщину
Женщине грозит до семи лет лишения свободы
В Авдеевке полицейские задержали женщину, которую подозревают в продаже гранат в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.
Копы задержали 26-летнюю женщину при попытке продажи боеприпасов. Как выяснилось, в руки задержанной попали шесть гранат Ф-1. После этого она решила подзаработать с помощью продажи боеприпасов
"Сейчас в отношении злоумышленницы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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