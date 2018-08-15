Продолжать жить: Штаб Рината Ахметова выдает лекарства тяжелобольным детям

Получить медикаменты от астмы и эпилепсии можно в аптеках Краматорска, Мариуполя и Бахмута

Третий год Штаб Рината Ахметова помогает тяжелобольным детям, проживающим на неподконтрольных территориях, и детям из семей-переселенцев бороться с недугом. Штаб регулярно выдает ребятам с такими заболеваниями, как эпилепсия и астма, жизненно необходимые медикаменты в аптеках Краматорска, Мариуполя и Бахмута.

Третий год Елена из Макеевки пересекает линию разграничения, чтобы благодаря проекту "Лекарства детям" получить препараты, без которых не может обойтись ее дочь Ессения.

"Тяжело, конечно, пока пересечешь эти блокпосты, можно умереть. Что и случается иногда. Когда я ехала в предыдущий раз, то мужчина умер прямо в автобусе. Шутка ли, 5-6 часов на жаре. Тут и здоровому человеку трудно. Главная проблема – чтобы меня загрузили-выгрузили, – рассказывает Елена, мама больной девочки. – Но когда знаешь, что твоему ребенку плохо, о себе уже не думаешь".

Поездки даются Елене непросто, она двадцать лет прикована к инвалидному креслу.

"Я упала с 6-го этажа. Это было ровно 20 лет назад, 1 августа. Слава Богу, что осталась жива. Первые полгода находилась в депрессии. Потом решила, что нужно продолжать жить, пыталась восстановиться, проходила реабилитацию. Выучилась. Родила ребенка. Плохо, что у Ессении не все в порядке со здоровьем", – беспокоится женщина.

У дочки Елены эпилепсия, первый приступ случился, когда малышке было 2,5 года. С тех пор она на лекарствах, которые помогают предотвратить приступы. Помимо эпилепсии, у девочки аутизм. Маме-инвалиду, которая воспитывает ребенка одна, денег на дорогостоящие препараты взять негде.

"У Ессении такая форма эпилепсии, что приступы случаются ночью. С самого ее детства я привыкла спать очень чутко. Заснет, а через 15 минут приступ. Благодаря лекарствам, которые я получаю от Штаба Рината Ахметова, сейчас эти приступы прекратились, у нас ремиссия, – рассказывает Елена. – Без этой помощи я, наверное, и не справилась. Во-первых, потому что эти лекарства очень дорого стоят. Во-вторых, потому что у нас, на неподконтрольной территории, этих лекарств попросту нет. Есть аналоги, но дочке они не подходят. Так что благодаря помощи Штаба мы сейчас живем и здравствуем. Спасибо большое и дай Бог всем здоровья".

Помочь удержать болезнь в стадии ремиссии и не допустить, чтобы ребенок стал инвалидом, – главная задача проекта "Лекарства детям", благодаря которому тяжелобольным выдано более четырех тысяч наборов медикаментов.

Как получить помощь по проекту "Лекарства детям"?

Помощь могут получить дети до 14 лет, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дети-переселенцы, которые проживают на мирных территориях Донецкой и Луганской областей. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты.

Для получения помощи необходимо: