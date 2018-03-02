"Продолжение войны": беглый Янукович раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (так называемый закон о реинтеграции) – это "закон о продолжении войны". Об этом в пятницу, 2 марта, заявил в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнения жителей Донбасса полностью игнорируются. Этот закон о реинтеграции полностью исключает выполнение Минских соглашений. Киев продолжает читать текст соглашения в том порядке, который удобен ему, однако это не способствует наступлению мира. Отделять события, которые происходили на Майдане, от событий, происходящих на Донбассе – невозможно и неправильно. Это звенья одной цепи. Последствия были предсказуемы", – заявил Янукович.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что думает о пресс-конференции Януковича. Он отметил, что его не интересует, что скажет беглец.

"Меня не интересует, что говорит Янукович, что он делает. Ровно четыре года назад я поехал в оккупированный Крым. Если он себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев и дает пояснения в стране, где наделал столько вреда. После того, как стало известно про обращение этого господина к Путину касательно введения войск, отношение к Януковичу стало окончательно определенным. Думаю, и большинству украинцев неинтересно, что он скажет", – заявил Порошенко.

В вою очередь в ГПУ объяснили, как Янукович своей пресс-конференцией подставит сам себя. Прокурор Руслан Кравченко заявил, что своим общением с журналистами экс-гарант только поможет стороне обвинения в суде по делу о госизмене.