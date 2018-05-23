Прокуратура Донецкой области расследует затопление боевиками "ДНР" шахты "Юнком" по статье "экоцид"

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "экоцид" в связи с решением боевиков "ДНР" прекратить откачку воды из шахты "Юный коммунар" в пос. Бунге на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

"Прокуратура Донецкой области внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины. Досудебное расследование по указанному уголовному производству будет осуществляться ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры", – написала она.

"Установлено, что в апреле текущего года представители псевдореспублики "ДНР" приняли решение и анонсировали прекращение откачки воды из енакиевской шахты "Юнком", которая расположена на временно оккупированной территории в поселке Бунге. Оккупационная администрация Российской Федерации понимает, что такие действия могут повлечь экологическую катастрофу, которая будет заключаться в радиоактивном, химическом загрязнении грунтовых и поверхностных вод местности и, как следствие, загрязнении экосистемы Азовского моря", – отметила Сарган.

Как рассказывал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, затопление "ядерной" шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем. По его словам, затопление шахты "Юнком" представляет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

Ранее посольство США в Украине заявило об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса, осуществленном представителями незаконных вооруженных формирований.

Как известно, представители незаконных вооруженных формирований, контролирующих отдельные районы Донецкой области, анонсировали на 14 апреля прекращение откачки воды на шахте "Юный коммунар" (также известна как "Юнком" в г. Бунге, ранее Южнокоммунаровск Енакиевского горсовета).

В 1979 году на шахте "Юный коммунар" успешно реализовали секретную операцию "Кливаж". Ядерным зарядом "встряхнули" горные породы, чтобы из шахт вышел метан, который часто взрывался и приводил к гибели людей.

Затопление этой шахты, по оценкам экспертов, грозит тем, что радиоактивные отходы, которые находятся на глубине около 1 км, выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток реки Северский Донец, a также реку Дон и Азовское море.