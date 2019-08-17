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Прокуратура заочно сообщила о подозрении журналисту из Италии, воевавшему против ВСУ на Донбассе

Сегодня, 08:50

По данным прокуратуры, 27-летний гражданин Италии прибыл на Донбасс в начале 2015 года

/ Фото: Getty Images

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное подозрение 27-летнему гражданину Италии, журналисту, который воевал против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в ренионе.

В частности, молодой человек прибыл на территорию Донецкой области в начале 2015 года для добровольной службы в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

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"Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации псевдогосударственного образования "ДНР", действуя в противоречие международных правовых регламентаций ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков "ДНР" к пгт. Гольмовскому Никитовского района, Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ и боеприпасов к ним", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Фото: Asier_Relampagoestudio / Freepik

Подозрение согласовано по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины. Отмечается, что прокуратура в ближайшее время обратится в суд за разрешением для задержания иностранного журналиста.

Напомним, на Донбассе ранее был задержан боевик незаконного вооруженного формирования "Гром" (т.н. "ДНР"), которое было создано российскими кураторами. 

Также в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов. На протяжении прошлого года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 71 человека, причастных к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

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Донбасс ВСУ подозрение

Источник: Интерфакс-Украина

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