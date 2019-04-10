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Пропагандисты с камерами и обстрелы своих позиций: боевики готовят провокации

Сегодня, 15:12

Враг намерен обвинить ВСУ в обострении ситуации на фронте и уже приготовил ряд "мероприятий"

Фото: Минобороны РФ
Пропагандисты с камерами и обстрелы своих позиций: боевики готовят провокации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ddd/a10/5caddda109ed2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ddd/a10/5caddda109ed2.jpg Донбасс Враг намерен обвинить ВСУ в обострении ситуации на фронте и уже приготовил ряд «мероприятий»

Боевики готовят новые провокации на Донбассе и будут привлекать съемочные группы из России для создания нужной им "картинки" для дискредитации украинской армии. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск продолжает провокационные действия с целью обострения обстановки на линии соприкосновения.

"В частности, российские подразделения провоцируют открытие ответного огня, скрыто обстреливая и позиции Объединенных сил, и одновременно своих войск. При этом, по информации ГУР, противник планирует увеличить количество провокаций и диверсий. С этой целью ускоренно работу по подбору личного состава и созданию необходимой материально-технической базы", – сообщили в разведке.

Также для дискредитации украинских украинской армии, противником предполагается привлекать одновременно не менее трех съемочных групп российских телевизионных агентств, сотрудники которых на ротационной основе постоянно находиться в подразделениях на передовых позициях боевиков.

Напомним, мы не раз сообщали, что Россия регулярно наращивает свои военные возможности на востоке Украины, в том числе уже применяет специальное оборудование по радиоэлектронной борьбе. Но не всегда удачно. Недавно военные РФ новой техникой "сбили" свои же беспилотники.

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Тег Донбасс, разведка, боевики, провокации

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