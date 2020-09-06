Пропавших на Донбассе военнослужащих нашли мертвыми: подробности

На Донбассе нашли мертвыми двоих военнослужащих, которые пропали утром 6 сентября во время тушения лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-центре ОТГ "Восток".

"Командование ОТГ "Восток" докладывает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что бойцы были отрезаны пламенем от остальных военнослужащих около Верхнеторецкого.

По данным УНН, трое военных дежурили недалеко от поселка Бетманово Ясиноватского района Донецкой области. 5 сентября недалеко от своих позиций они заметили огонь, который очень быстро распространялся. Около полудня бойцы оказались практически окруженными. Когда пламя подступило слишком близко, военнослужащие решили обойти его через лесополосу в "серой зоне".

Одного мужчину нашла поисковая группа, а еще двое – старший сержант и старший солдат – повернули на пути и попали на минное поле, где и погибли.

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Вскоре стало известно, что пожар в Луганской области могли начать боевики. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, о поджоге свидетельствует характер движения пламени в эпицентре возгорания.

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