Пропавший под Мариуполем военный попал в плен к боевикам
Боевики выложили видео с украинским военнослужащим
Военный 79-й десантно-штурмовой бригады, который пропал вблизи Павлополя, попал в плен российско-оккупационных войск. Об этом бригада сообщила на своей странице в Facebook после того, как боевики выложили видео с украинским бойцом.
"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко – военнослужащий нашей воинской части", - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что считают сказанное на камеру Гриненком "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах".
"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление", - говорится в сообщении.
Также в 79-й десантно-штурмовой бригаде указали, что пытаются на всех уровнях содействовать возвращению военного из плена.
Напомним, военный пропал 23 января около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь. В бригаде организовали поиск бойца.
Как сообщалось, 2 января стало известно, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ. 3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.
В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях.
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