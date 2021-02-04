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Пропавший в зоне ООС военный находится в плену боевиков

4 февраля, 01:22

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными

Российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Он исчез 28 января.

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Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Север".

"28 января 2021 на одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", – говорится в сообщении.

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Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ. В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными.

"Просим военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу", – говорится в сообщении.

Как сообщали ранее, в зоне боевых действий на Донбассе пропал украинский военнослужащий.

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Напомним, на Донбассе зафиксировали военное присутствие боевиков в зоне безопасности. Нарушение зафиксировали на полигоне вблизи Новоселовки.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс боевики военнослужащие ООС
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