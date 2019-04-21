Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный
Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрелы
Пророссийские боевики с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.
О ситуации по состоянию на 18:00 информирует штаб операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", – сказано в сообщении.
В ООС добавили, что украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел, потери противника уточняются. Ситуация остается контролируемой, добавили в штабе.
Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18, 19 и 20 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.
Объединенные силы оставляют за собой право давать адекватный ответ в случае нарушения режима прекращения огня противником.
В ночь на 18 апреля оккупанты применили лазерное оружие: ранение глаза получил украинский боец:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На фронте в день выборов наблюдается "тишина", – Минобороны
За прошлые сутки на Донбассе произошло десять обстрелов
Ситуация на Донбассе: боевики снова использовали запрещенные вооружения
С начала суток оккупанты провели семь обстрелов украинских позиций