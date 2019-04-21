Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрелы

Фото: Минобороны Украины

Пророссийские боевики с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

О ситуации по состоянию на 18:00 информирует штаб операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", – сказано в сообщении.

В ООС добавили, что украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел, потери противника уточняются. Ситуация остается контролируемой, добавили в штабе.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18, 19 и 20 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

Объединенные силы оставляют за собой право давать адекватный ответ в случае нарушения режима прекращения огня противником.

В ночь на 18 апреля оккупанты применили лазерное оружие: ранение глаза получил украинский боец:





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