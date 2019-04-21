Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Сегодня, 18:35

Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрелы

Фото: Минобороны Украины

Пророссийские боевики с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

О ситуации по состоянию на 18:00 информирует штаб операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", – сказано в сообщении.

В ООС добавили, что украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел, потери противника уточняются. Ситуация остается контролируемой, добавили в штабе.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18, 19 и 20 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

Объединенные силы оставляют за собой право давать адекватный ответ в случае нарушения режима прекращения огня противником.

В ночь на 18 апреля оккупанты применили лазерное оружие: ранение глаза получил украинский боец:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ранения, война на донбассе, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фронте в день выборов наблюдается "тишина", – Минобороны

Сегодня, 13:32

За прошлые сутки на Донбассе произошло десять обстрелов

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: четверо оккупантов уничтожены

Сегодня, 07:14

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Ситуация на Донбассе: боевики снова использовали запрещенные вооружения

Вчера, 18:47

С начала суток оккупанты провели семь обстрелов украинских позиций

Уничтожение боевиков на Донбассе: среди убитых оказалась харьковчанка

Вчера, 13:19

В бою на Донбассе ликвидирована женщина, проживавшая в Харькове

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Редондо отдал лучший голевой пас за всю историю ЛЧ. Видео

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Новый Месси? Невероятный гол 18-летнего игрока из Колумбии

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Советы бегуньям с большой грудью

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?