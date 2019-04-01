Прорыв пехоты остановлен, у боевиков потери: подробности боя на Донбассе

Враг пытался прорваться к позициям украинской армии, но был жестко встречен плотным огнем

Фото: facebook.com/93OMBR.

Прорыв пехоты остановлен, у боевиков потери: подробности боя на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/203/5d4/5ca2035d4976b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/203/5d4/5ca2035d4976b.jpg 2019-04-01T15:27:25+03:00 Донбасс Враг пытался прорваться к позициям украинской армии, но был жестко встречен плотным огнем

Украинские военные жестко пресекли попытки боевиков, которые хотели прорваться к позициям ВСУ. В результате, после ответного огня наших воинов, враг понес потери. Об этом сообщил спикер штаба Объединенных сил.

Так, утром 1 апреля группа пехоты противника выдвинулась в направлении позиций ВСУ, при этом враг применил отвлекающий огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Попытки противника были вовремя замечены разведчиком младшим сержантом Александром Лейдером, который нес службу на наблюдательном посту. Доложив о перемещении врага, он вместе с товарищами открыл огонь по оккупантам, принудив их остановиться и отступить. Отход своей пехоты противник прикрывал огнем гранатометов и стрелкового оружия", – сообщили военные.

В ООС отметили, что ВСУ понесли потери во время отхода боевиков, который прикрывался обстрелами: одна из пуль ранила Александра, и его эвакуировали в госпиталь. Угрозы его жизни нет. За решительные действия бойца хотят представить к награде.

В то же время у боевиков также были потери. Ответным огнем бойцы ВСУ убили одного оккупанты и еще двоих ранили.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили на Донбассе технику боевиков, нанеся удар с беспилотника. Воины ООС наказали врага за обстрелы, сбросив на них бомбочки. В результате боевики потеряли одну единицу техники.

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