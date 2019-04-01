Прорыв пехоты остановлен, у боевиков потери: подробности боя на Донбассе
Враг пытался прорваться к позициям украинской армии, но был жестко встречен плотным огнем
Украинские военные жестко пресекли попытки боевиков, которые хотели прорваться к позициям ВСУ. В результате, после ответного огня наших воинов, враг понес потери. Об этом сообщил спикер штаба Объединенных сил.
Так, утром 1 апреля группа пехоты противника выдвинулась в направлении позиций ВСУ, при этом враг применил отвлекающий огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Попытки противника были вовремя замечены разведчиком младшим сержантом Александром Лейдером, который нес службу на наблюдательном посту. Доложив о перемещении врага, он вместе с товарищами открыл огонь по оккупантам, принудив их остановиться и отступить. Отход своей пехоты противник прикрывал огнем гранатометов и стрелкового оружия", – сообщили военные.
В ООС отметили, что ВСУ понесли потери во время отхода боевиков, который прикрывался обстрелами: одна из пуль ранила Александра, и его эвакуировали в госпиталь. Угрозы его жизни нет. За решительные действия бойца хотят представить к награде.
В то же время у боевиков также были потери. Ответным огнем бойцы ВСУ убили одного оккупанты и еще двоих ранили.
Как сообщалось, ВСУ уничтожили на Донбассе технику боевиков, нанеся удар с беспилотника. Воины ООС наказали врага за обстрелы, сбросив на них бомбочки. В результате боевики потеряли одну единицу техники.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Прорыв пехоты остановлен, у боевиков потери: подробности боя на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто бы ни стал президентом – выход один: в Кремле назвали условие по Донбассу
Песков объяснил, что урегулирование конфликта на востоке Украины можно решить лишь одним способом
Ударили из гранатометов и "зенитки": видео учений на Донбассе
Пограничники также успешно отработали задания по борьбе с вражескими диверсионными группами