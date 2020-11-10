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Протесты предпринимателей не утихают: перекрыли трассу на Донбассе (фото и видео)

10 ноября, 12:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На дороге образовалась огромная пробка

В Украине представители бизнеса продолжают протестовать против введения кассовых аппаратов. В этот раз на митинг вышли около 150 предпринимателей в Донецкой области. Они перекрыли трассу Краматорск – Славянск.

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Об этом сообщает "Восточный проект".

Отмечается, что около 150 машин застряли в пробке. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи и рейсовые автобусы. Остальным водителям предлагают ехать в объезд через Ясногорку.

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Напомним, первыми протесты вспыхнули в Полтаве. Там местные предприниматели вышли на акцию протеста "Право на работу" и временно перекрыли трассу Киев – Харьков.

Кроме того, протестовали и во Львовской области. Там активисты перекрыли пять участков дорог на въезде в областной центр.

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Донбасс предприниматели перекрытие дорог
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