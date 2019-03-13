"Весеннее перемирие" сорвано: боевики нанесли урон украинской армии

Противник атаковал позиции украинских военных из противотанковых гранатометов и подключил снайпера

Фото: Минобороны Украины

"Весеннее перемирие" сорвано: боевики нанесли урон украинской армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ee/3ed/5c88ee3edf235.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ee/3ed/5c88ee3edf235.jpg 2019-03-13T13:49:00+02:00 Донбасс Противник атаковал позиции украинских военных из противотанковых гранатометов и подключил снайпера

С начала текущих суток оккупационные войска снова нарушили новое перемирие на Донбассе, совершив два обстрела – запрещенное вооружение не использовалось, но "поработал" даже снайпер. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Так, с 7:20 утра российско-оккупационные войска начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также около 11 часов в районе Марьинки зафиксирован обстрел позиций украинских военных вражеским снайпером.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", – сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, 12 марта оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям бойцов ВСУ, трижды применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. В ответ на нарушение режима прекращения огня украинские воины дали достойную "ответку" – боевики потеряли шесть человек убитыми и ранеными.

На днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук писал о странном поведении врага на фоне договоренности о новом перемирии. Боевики засылают в тыл ВСУ диверсантов и стягивают бронетехнику на передовую.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Весеннее перемирие" сорвано: боевики нанесли урон украинской армии". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.