"Весеннее перемирие" сорвано: боевики нанесли урон украинской армии
Противник атаковал позиции украинских военных из противотанковых гранатометов и подключил снайпера
С начала текущих суток оккупационные войска снова нарушили новое перемирие на Донбассе, совершив два обстрела – запрещенное вооружение не использовалось, но "поработал" даже снайпер. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Так, с 7:20 утра российско-оккупационные войска начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также около 11 часов в районе Марьинки зафиксирован обстрел позиций украинских военных вражеским снайпером.
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", – сообщили в Минобороны.
Как сообщалось, 12 марта оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям бойцов ВСУ, трижды применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. В ответ на нарушение режима прекращения огня украинские воины дали достойную "ответку" – боевики потеряли шесть человек убитыми и ранеными.
На днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук писал о странном поведении врага на фоне договоренности о новом перемирии. Боевики засылают в тыл ВСУ диверсантов и стягивают бронетехнику на передовую.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Весеннее перемирие" сорвано: боевики нанесли урон украинской армии". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: На Донбассе при взрыве гранаты в блиндаже погибли два украинских бойца
Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство"
На Донбассе уничтожен боевик "Татарин": в ВСУ показали фото
Бойцы ООС продолжают очищать украинскую землю от любителей "русского мира" и наемников