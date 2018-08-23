Противник считает потери: стали известны подробности пятичасового боя на Бахмутке

Боевики открыли огонь из 122-мм орудий и 120-мм минометов, но ВСУ не остались в долгу

Попытка противника захватить наблюдательные посты ВСУ вдоль Бахмутской трассы в Луганской области обернулась для самих боевиков т.н. "ЛНР" потерями в пятичасовом бою.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

В украинском оборонном ведомстве сообщили подробности боя. Как оказалось, около шести часов утра под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе поселка Крымское и попытался захватить наблюдательные посты вдоль "Бахмутки"

Командование бригады задействовало резервы и нанесло огневое поражение, в результате чего атака противника была отражена. Потери противника уточняются, подчеркнули в Минобороны.

Во этом бою противник произвел более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122-мм, выпустил более 60 мин калибра 120-мм и 60 – калибра 82-мм. Вел активный обстрел из вооружения БМП и гранатометов различных типов. В ответ наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы, говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате пятичасового боя в районе села Крымское в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения.

Также напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии сайту "Сегодня" назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики.