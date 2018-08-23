Противник считает потери: стали известны подробности пятичасового боя на Бахмутке

Сегодня, 15:07

Боевики открыли огонь из 122-мм орудий и 120-мм минометов, но ВСУ не остались в долгу

Фото: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Попытка противника захватить наблюдательные посты ВСУ вдоль Бахмутской трассы в Луганской области обернулась для самих боевиков т.н. "ЛНР" потерями в пятичасовом бою.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

В украинском оборонном ведомстве сообщили подробности боя. Как оказалось, около шести часов утра под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе поселка Крымское и попытался захватить наблюдательные посты вдоль "Бахмутки"

Командование бригады задействовало резервы и нанесло огневое поражение, в результате чего атака противника была отражена. Потери противника уточняются, подчеркнули в Минобороны.

Во этом бою противник произвел более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122-мм, выпустил более 60 мин калибра 120-мм и 60 – калибра 82-мм. Вел активный обстрел из вооружения БМП и гранатометов различных типов. В ответ наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы, говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате пятичасового боя в районе села Крымское в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения.

Также напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии сайту "Сегодня" назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики.
Донбасс, боевики, обстрелы, бахмутка, Крымское, потери ВСУ

Вы сейчас просматриваете новость "Противник считает потери: стали известны подробности пятичасового боя на Бахмутке". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Vlada.io

"Выдвинулись для обзора и нарвались": волонтер рассказал о потерях боевиков под Донецком

15 Июля, 18:21

В районе "Вольво-центра" противник понес ощутимые потери

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus

"Отправились в мир иной": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков в Луганской области

19 Августа, 10:17

Пятеро боевиков были уничтожены на передовой или скончались в больнице
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Подробности боя под Горловкой: ВСУ разгромили диверсионную группу, противник понес потери

14 Августа, 09:47

ДРГ по лесополосе пыталась зайти в тыл украинских военных, но была обнаружена

Донбасс

фото из открытых источников

Ситуация под Горловкой и на Луганском направлении: волонтер рассказал об ощутимых потерях боевиков

14 Августа, 04:32

Ударом из ПТУРа был уничтожен опорный пункт боевиков
Загрузка...