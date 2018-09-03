"Противник вел прицельный огонь": военные рассказали о ситуации в зоне проведения ООС

Сегодня, 19:38

В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Шумы и Водяное

Ситуация остается напряженной. Фото: архив
Ситуация остается напряженной. Фото: архив

В течение текущих суток с 7 до 18 часов боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Шумы и Водяное.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.

Ранее сообщались, что с начала текущего года противник на Донбассе понес огромные потери. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения.

Напомним, на днях "Штирлиц" публиковал данные о потерях боевиков за август. Отмечалось, что Объединенные силы нанесли немалый урон врагу и отправили на тот свет около 68 боевиков, а в больницы – около 116 человек.

Также мы ранее писали, что спустя месяц после начала ООС на Донбассе, потери боевиков составили более 250 человек – 149 раненными и более 100 битыми.
Донбасс, боевики, ООС

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"Сегодня"

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